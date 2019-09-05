У Києві утворились численні пробки

Зранку 5 вересня у Києві утоворились численні пробки, зокрема на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі та на чотирьох мостах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух траспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, біля метро "Лук'янівська", вулиці Січових стрільців, вулиці Набережно-Лугова, біля станції "Поштова площа".

Фото: пробки у Києві (Google Maps)

Пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Великій Окружній дорозі. Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північному та Південному, Дарницькому та Патона.

На лівому березі столиці зафіксовані пробки на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, а також біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки", "Славутич".

Нагадаємо, у Києві 7 вересня частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 10 вересня по 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутому спуску до будинку № 12) тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації.