Пробки зафіксовані на чотирьох мостах столиці
У Києві утворилися численні пробки на дорогах у понеділок вранці, 19 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі столиці ускладнено рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станцій метро "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Святошин", на проспекті Перемоги, Набережному шосе.
Крім того, пробки зафіксовані на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.
Пробки утворилися також і на чотирьох київських мостах, а саме на Північному і Південному мостах, мосту Патона і Дарницьким мостом.
На лівому березі ускладнено рух транспорту частково на Харківському шосе, Броварському проспекті, проспекті Соборності, вулиці Центральній та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська".
Як писало РБК-Україна раніше, в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 годину 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).
Нагадаємо також, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.