У Києві утворились численні пробки

Пробки у Києві утворились на дорозі у понеділок, 29 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці утворились затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги. Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також пробки утворились на проспекті Леся Курбаса та Голосіївському проспекті, біля станції метро "Голосіївська".

Фото: пробки у Києві (скріншот)

Ускладнений рух транспорту на трьох київських мостах: Дарницькому, Північному та Патона. На лівому березі значні пробки не спостерігаються.

Як повідомляло РБК-Україна, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Нагадаємо, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.