У Києві утворились численні пробки

Крім того, ускладнений рух транспорту на трьох київських мостах
Пробки у Києві утворились на дорозі у понеділок, 29 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі столиці утворились затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги. Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також пробки утворились на проспекті Леся Курбаса та Голосіївському проспекті, біля станції метро "Голосіївська".
Ускладнений рух транспорту на трьох київських мостах: Дарницькому, Північному та Патона. На лівому березі значні пробки не спостерігаються.
Як повідомляло РБК-Україна, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.
Крім того, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.
Нагадаємо, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.