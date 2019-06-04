У Києві утворилися численні затори

У Києві вранці 4 червня 2019 року утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух на Набережному шосе, Подолі, Повітрофлотському проспекті, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, вул. Жилянська, вул. Саксаганського, в районі Лук'янівки, а також у районі Бессарабського ринку, станцій "Дружби народів", "Університет", "Театральна".

На лівому березі Києва пробки спостерігаються в районі станцій метро "Чернігівська", "Лівобережна", "Дарниця", "Осокорки", "Славутич", а також на проспекті Соборності, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна та Дарницькому шосе.

Також ускладнено рух на Дарницькому мосту, Південному мосту і мосту Патона.

Фото: затори у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 5 червня через ремонт проїжджої частини буде обмежено рух на Північному мосту.

Крім того, РБК-Україна писало, що до 4 червня включно рух транспорту буде обмежено та на Південному мосту в напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.