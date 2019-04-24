У Києві на Великдень громадський транспорт змінить графік роботи

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадський транспорт відкриється на одну годину раніше і буде працювати на одну годину довше

У Києві під час святкування Великодня робота громадського транспорту, який проходить біля станцій метро, буде продовжена на одну годину 27 квітня, 28 квітня буде розпочата на одну годину раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Зокрема, біля станцій метрополітену проходять такі маршрути:

тролейбусні - №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-До, 37, 38, 40, 41, 42- Д 50;

трамвайні - №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусні звичайного режиму руху - №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (з заїздом на с / к "Чайка" в напрямку станції метро "Святошин"), 45, 53, 62 , 95, 99, 114, 115;

автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі - №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550

В ніч з 27 на 28 квітня передбачено продовження роботи:

фунікулера - на одну годину довше і а одну годину раніше-з 5:00 28 квітня;

станцій лінії швидкісного трамвая на житловому масиві Троєщина в 2:30 хвилин і початок роботи станцій з 4:00 28 квітня;

станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Борщагівка у 2:25 хвилин і початок роботи станцій з 4:15 28 квітня.

Крім того, встановлені тимчасові зупинки на вулиці Івана Франка для тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н і автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118 переноситься в напрямку площі Перемоги на 50 м вперед.

Фото (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг № 249 Київ - Чернівці до великодніх свят.