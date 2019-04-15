У Києві утворились численні пробки

У Києві ввечері утворились численні затори на дорогах на правому березі, зокрема на проспекті Перемоги, Набережному шосе та двох мостах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва пробки зафіксовані на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Жилянській, проспекті Перемоги, вулиці Борщагівська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Володимирському узвозі, вулиці Льва Толстого, бульварі Дружби Народів. Також прообки на мостах Метро та Північному.

На лівому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дніпровській набережній.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також пробки зафіксовані біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Славутич", "Видубичі", "Шулявська".

Нагадаємо, з 12 квітня до 3 травня частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту. Зокрема, у Великодню ніч метрополітен і наземний транспорт буде працювати довше, а вранці 28 квітня раніше вийдуть на маршрути. Крім того, з ранку збільшать кількість одиниць транспорту, який проходить біля церков.