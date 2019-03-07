У Києві утворились численні пробки

Пробки зафіксовані на вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка

В Киеве в четверг, 7 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Новоконстантиновской, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, бульваре Тараса Шевченко, улицы Вячеслава Черновола, улице Сечевых стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик, улице Большой Житомирской, улице Ярославов Вал, проспекте Победы, улице Жилянской, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Николая Гринченко.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Гидропарк", "Нивки" "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Университет", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Берестейская", "Майдан Независимости". На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Юрия Гагарина.

Движение затруднено на мосту Метро, на котором сейчас продолжаются ремонтные работы. Также пробки на Южном мосту.

Напомним, погода 8 марта в Украине будет соответствовать климатической норме апреля, но после выходных ожидается похолодание, и температура вернется до мартовских значений.