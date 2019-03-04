У Києві утворилися численні затори

Рух транспорту ускладнено на мосту Міст

В Киеве вечером 4 марта, по состоянию на 18:52, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, на улице Крещатик, улицы Большая Житомирская, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, бульваре Дружбы народов. На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Бажана.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Театральная", "Университет", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Гидропарк". Движение транспорта затруднено на мосту Мост.

Напомним, в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыто Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам.

К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево - и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Ранее сообщалось, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.