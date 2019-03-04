У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве утром, 4 марта, по состоянию на 9:30, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, Железнодорожном шоссе. Также пробки есть на бульваре Леси Украинки, Дружбы Народов, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, на улице Героев Обороны, проспекте Академика Глушкова, Бастионной, Чигорина, Николая Раевского, Бульварно-Кудрявской, Жилянской, Борщаговской, Вячеслава Черновола, Юрия Илленко, Кириловской, Сырецкой, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана.

Пробки есть на мосту "Метро" и Дарницком мосту. Пробки образовались в районе метро "Святошин", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок".

На левом берегу пробки есть на Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренко, проспекте Николая Бажана, а также на улице Бориса Гмыри.

Фото (google.com/maps/)

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 1 марта в связи с подготовительными работами к ремонту на Крутом спуске (возле Бессарабской площади) возможны ограничения движения транспорта. Ограничения возможны в месте выполнения работ от вул. Дарвина до вул. Круглоуниверситетской.

Добавим, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.