У Києві утворились численні затори

Рух транспорту ускладнено на Південному мосту, мосту Метро та частково на мосту Патона

В Киеве вечером 1 марта, по состоянию на 17:39, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google.

На правом берегу пробки зафиксированы на бульваре Тараса Шевченко, на улице Крещатик, улице Бассейная, улице Васильковская, улице Антоновича, бульваре Леси Украины, улице Михаила Грушевского. Также пробки на Андреевском спуске, улице Борисоглебской, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры, улице Киевской. На левом берегу пробки наблюдаются улице Гната Хоткевича и проспекте Юрия Гагарина и проспекте Соборности.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Славутич", "Выдубичи", "Голосеевская", "Дружбы народов", "Университет", "Театральная", "Площади Льва Толстого", "Гидропарк", "Золотые ворота", "Бориспольская".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Движение транспорта затруднено на Южном мосту, мосту Метро и частично на мосту Патона.

Напомним, в Киеве завтра, 2 марта, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва частично ограничат движение транспорта на мосту им. Е. А. Патона. С 08:00 до 22:00 будет частично ограничено движение транспорта мостом в направлении ул. Соборности.

РБК-Украина писало, что на выходных, 2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3-8 градусов, в Сумской и Харьковской областях, вероятно, до-9-12 градусов. На Юге - около нуля.