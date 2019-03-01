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У Києві утворились численні затори

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 17:39
У Києві утворились численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на Південному мосту, мосту Метро та частково на мосту Патона

У Києві ввечері 1 березня, станом на 17:39, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, вулиці Басейна, вулиці Васильківська, вулиці Антоновича, бульварі Лесі України, вулиці Михайла Грушевського. Також затори на Андріївському узвозі, вулиці Борисоглібовській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Степана Бандери, вулиці Київській. На лівому березі затори спостерігаються вулиці Гната Хоткевича та проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Соборності.

Крім цього, затори зафіксовані в районі станцій метро "Славутич", "Видубичі", "Голосіївська", "Дружби народів", "Університет", "Театральна", "Площі Льва Толстого", "Гідропарк", "Золоті ворота", "Бориспільська".

 
Фото: пробки в Києві (скріншот) 

Рух транспорту ускладнено на Південному мосту, мосту Метро та частково на мосту Патона.

Нагадаємо, у Києві завтра, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва частково обмежать рух транспорту на мосту ім. Є. О. Патона. З 08:00 до 22:00 буде частково обмежено рух транспорту мостом у напрямку просп. Соборності.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних, 2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3-8 градусів, у Сумській та Харківській областях, ймовірно, до -9-12 градусів. На Півдні - близько нуля.

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