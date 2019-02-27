У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

В Киеве вечером, 27 февраля, по состоянию на 19:00, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, на улицах Владимирская, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Академика Палладина, частично на проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко.

Также заторы наблюдаются в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Дружбы народов", "Выставочный центр", "Лукьяновская, "Житомирская", "Нивки", "Бориспольская".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро.

в то же Время на левом берегу пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, улице Тепловозна, улицах Урловская, Раисы Окипной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина сообщало, что аэропорт "Киев" возобновил работу после сообщения о минировании. Из аэропорта эвакуировали пассажиров.

Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) Украины рассчитало первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушение правил дорожного движения (ПДД).