Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/Kyiv Sikorsky Airport)

Вибухонебезпечних предметів на території аеропорту не знайшли

Аеропорт "Київ" відновив роботу після повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аеропорту у Facebook.

Як зазначається, роботу було відновлено о 16:30. Жодних вибухонебезпечних предметів на території летовища не знайшли. Реєстрацію на рейси вже поновили.

РБК-Україна писало, що у Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюювали пасажирів через анонімне повідомлення про мінування. Близько 14:55 до служб аеропорту на електрону пошту надійшла інформація про замінювання. Пасажирів з терміналів евакуювали.На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові під час сесії міської ради невідомі повідомили про замінування будівлі мерії.

Крім того, 22 лютого поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. Вибухівки там не знайшли.