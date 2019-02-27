ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт "Київ" відновив роботу

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 17:14
Аеропорт "Київ" відновив роботу
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/Kyiv Sikorsky Airport)

Вибухонебезпечних предметів на території аеропорту не знайшли

Аеропорт "Київ" відновив роботу після повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аеропорту у Facebook

Як зазначається, роботу було відновлено о 16:30. Жодних вибухонебезпечних предметів на території летовища не знайшли. Реєстрацію на рейси вже поновили.

Аеропорт &quot;Київ&quot; відновив роботу

РБК-Україна писало, що у Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуюювали пасажирів через анонімне повідомлення про мінування. Близько 14:55 до служб аеропорту на електрону пошту надійшла інформація про замінювання. Пасажирів з терміналів евакуювали.На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові під час сесії міської ради невідомі повідомили про замінування будівлі мерії

Крім того, 22 лютого поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. Вибухівки там не знайшли.

У Києві в районі Лук'янівки втретє за тиждень горить будинок У Харкові повідомили про мінування вокзалу
Новини України Київмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся