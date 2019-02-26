У Києві утворились численні затори

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро та Північному мосту

В Киеве вечером 26 февраля, по состоянию на 18:28, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Нижний Вал, Спасская, Почайнинская, Глубочицкая, бульваре Шевченко, улицах Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Леси Украинки. На левом берегу наблюдаются пробки на проспекте Бажана и улице Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот) В частности, пробки зафиксированы в районе станций метро "Бориспольская", "Гидропарк", "Дружбы народов", "Берестейская", "Голосеевская". Затруднено движение транспорта на мосту Метро и Северном мосту.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины рассчитало первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Отметим, в Киеве завтра, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью 0,-1 градус, днем +1+3 градуса.