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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 19:31
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

У Києві ввечері, 19 лютого, станом на 19:30, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Антоновича, Володимирська, Саксаганського, Короленківська, Миколи Грінченка, бульварі Дружби Народів, Набережному шосе. 

Крім того, затори спостерігаються на проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, частково на проспекті Леся Курбаса та вулиці Борщагівська, проспекті Валерія Лобановського.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Університет", "Дружби народів", "Виставковий центр", "Лук'янівська", "Житомирська", "Лівобережна". 

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро та частково на Північному мосту. 

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Євгена Сверестюка та частково на Дніпровській набережній. 

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, зранку 19 лютого у Києві утворилися численні затори через низку ДТП. 

РБК-Україна писало, що у вівторок у Києві провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі. Через це рух у районі провалу дороги був ускладнений.

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