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На дорогах Києва через низку ДТП утворилися пробки

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 09:48
На дорогах Києва через низку ДТП утворилися пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

На малій кільцевій дорозі сталося кілька аварій

Станом на 09:30 19 лютого на дорогах Києва через низку ДТП ускладнено рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Традиційно для ранкового часу ускладнено рух з лівобережної частини в напрямку Правого берега, затори спостерігаються на Північному мосту, мосту Метро, в той же час на мосту Патона і Південному транспорт практично зупинився.

Також ускладнено рух на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, Голосіївському проспекті, а також у центральній частині міста. Зазначимо, майже на всій протяжності малої кільцевої утворилися ДТП.

На дорогах Києва через низку ДТП утворилися пробки

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві провалилася дорога в районі Севастопольської площі. У зв'язку з цим змінили трасу слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к. На місце направлені аварійно-відбудовні засоби.

Відзначимо, в Києві в 2019 році має з'явитися інспекція по парковці. Інспектори будуть фіксувати порушення і виписувати штрафи. Введення системи штрафів стане можливим після появи сертифікованих приладів для фото - та відеофіксації.

 

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