ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через провал дороги в Солом'янському районі ускладнено рух

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 14:58
Через провал дороги в Солом'янському районі ускладнено рух
Фото: провал дороги (facebook.com kiev.informator.ua)

Зараз тривають ремонтні роботи

Витік на вулиці Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі локалізовано, зараз рух у районі провалу дороги ускладнений. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Зараз у районі провалу тривають  ремонтні роботи.

"Аварійна бригада "Київводоканалу" терміново прибула на місце витоку, який уже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи. Станом на зараз частина дороги перекрита, через це частково змінилися траси слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к та виїзди з ТРЕД 3 на вул. Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рух тролейбусів здійснюється вул. Вінницькою, Повітрофлотським шляхопроводом, вул. Смілянською - далі за власною схемою.

Киян просять із розумінням ставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, у вівторок у Києві провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі. Так, ділянка проїжджої частини провалився через аварію на водопроводі.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2018 року через негоду в Києві на вул. Антоновича провалився асфальт, рух було частково перекрито.

У Києві провалилася дорога в районі Севастопольської площі У Києві утворилися численні затори
Новини України КиївдорогиСоломенский район
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся