Через провал дороги в Солом'янському районі ускладнено рух

Фото: провал дороги (facebook.com kiev.informator.ua)

Зараз тривають ремонтні роботи

Витік на вулиці Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі локалізовано, зараз рух у районі провалу дороги ускладнений. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Зараз у районі провалу тривають ремонтні роботи.

"Аварійна бригада "Київводоканалу" терміново прибула на місце витоку, який уже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи. Станом на зараз частина дороги перекрита, через це частково змінилися траси слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к та виїзди з ТРЕД 3 на вул. Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рух тролейбусів здійснюється вул. Вінницькою, Повітрофлотським шляхопроводом, вул. Смілянською - далі за власною схемою.

Киян просять із розумінням ставитися до тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, у вівторок у Києві провалилася дорога на вулиці Народного ополчення в напрямку Севастопольської площі. Так, ділянка проїжджої частини провалився через аварію на водопроводі.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2018 року через негоду в Києві на вул. Антоновича провалився асфальт, рух було частково перекрито.