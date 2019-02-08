У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено у центрі міста

В Киеве сегодня, 8 февраля 2019 года, по состоянию на 16:00, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Владимирская, Красноармейская, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улицах Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянской.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улицы Николая Гринченко.

Также пробки образовались на мосту Метро в направлении левого берега города и на Южном мосту в направлении правого берега города.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной и проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 8 февраля, местами туман, на дорогах местами гололедица.

РБК-Украина писало, что во всех областях Украины завтра, 9 февраля, без осадков. По информации синоптиков, на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/сек.