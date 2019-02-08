Синоптики розповіли про погоду в Україні 9 лютого

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх областях України без опадів

У всіх областях України завтра, 9 лютого, без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За інформацією синоптиків, на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -6 до -11 градусів, вдень від -2 до +3. У більшості південних та західних областей вночі 0 до -5, вдень від +1 до +6.

Нагадаємо, в Києві сьогодні вранці, 8 лютого, місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Українського гідрометцентру, в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0.

8 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, сніг з дощем очікується тільки в Криму, температура повітря вдень підніметься до +7.

Як писав Styler, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, а також на найближчих вихідних в Україні очікується істотна зміна погодних умов. Атмосферний фронт, прихід якого анонсували метеопрогнози, до України не дійде, а замість нього прийде антициклон, який принесе з собою сонячну погоду.