У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве сегодня утром, 6 февраля 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, улице Михаила Грушевского, Владимирском спуске, частично на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Борщаговская, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Голосеевском проспекте, бульваре Леси Курбаса, проспекте Победы, а также на Большой Окружной дороге.

Пробки образовались в районе метро "Голосеевская", "Житомирская", "Лукьяновская", "Дорогожичи", "Осокорки".

Также пробки образовались на мосту Патона и Дарницкому мосту в напямку правого берега города.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Фото: пробки на дорогах (скриншот)

Напомним, в Киеве сегодня днем, 6 февраля, ожидается местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что утром 6 февраля в Киеве ожидаются сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый).