У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве сегодня вечером, 29 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, на мосту Метро, Дарницком мосту. Пробки есть на Саперно-Слободкой улице, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, на улице Лаврской, Старонаводницкой, Антоновича, Николая Гринченко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Глыбочинской, Воздухофлотском проспекте, улице Юрия Ильенко, Кудряшова, Соломенской, проспекте Лобановского, улице Максима Кривоноса.

Пробки образовались в районе метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Спорта", "Театральная", "Золотые Ворота".

Также пробки зафиксированы на Чоколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана, бульваре Вацлава Гавела, улице Гарматной, улице Николая Василенко, проспекте Победы. Пробки есть в районе метро "Академгородок", "Житомирская", "Теремки".

На левом берегу движение усложнено на Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина, улице Гната Хоткевича, улице Раисы Окипной, Евгения Сверстюка.

Фото (google.com/maps/)

Напомним, в Киеве сегодня, 29 января, с 17:30 до 19:30 возможно ограничение транспортного движения в центре в связи с проведением мирного похода, посвященного годовщине боя под Крутами.

В Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на один час - до 11:00. Одностороннее движение будет продолжено с целью улучшения транспортной ситуации в центральной части города.