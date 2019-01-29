У центрі Києва сьогодні можуть обмежити рух транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух в центрі можуть обмежити з 17:30 до 19:30

У Києві сьогодні, 29 січня, з 17:30 до 19:30 можливе обмеження транспортного руху в центрі у зв'язку з проведенням мирного походу, присвяченого річниці бою під Крутами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, обмеження можливе за маршрутом: пам'ятник Героям Крут (Львівська площа) - вулиця Велика Житомирська - вулиця Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Михайла Грушевського - станція метро "Арсенальна" - алея Героїв Крут - Аскольдова могила.

Нагадаємо, в Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі у бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року буде продовжено на одну годину - до 11:00. Односторонній рух буде продовжено з метою поліпшення транспортної ситуації в центральній частині міста.

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика у Києві планують продовжити до Бессарабської площі.