У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 29 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, на мосту Метро, Дарницькому мосту. Пробки є на Саперно-Слобідкій вулиці, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, на вулиці Лаврській, Старонаводницькій, Антоновича, Миколи Грінченка, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Глибочинській, Повітрофлотському проспекті, вулиці Юрія Іллєнка, Кудряшова, Солом'янської, проспекті Лобановського, вулиці Максима Кривоноса.

Затори утворилися в районі метро "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Спорту", "Театральна", "Золоті Ворота".

Також зафіксовані пробки на Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Вацлава Гавела, вулиці Гарматній, вулиці Миколи Василенка, проспекті Перемоги. Пробки є в районі метро "Академмістечко", "Житомирська", "Теремки".

На лівому березі ускладнено рух на Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка.

Фото (google.com/maps/)

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 29 січня, з 17:30 до 19:30 можливе обмеження транспортного руху в центрі у зв'язку з проведенням мирного походу, присвяченого річниці бою під Крутами.

У Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі у бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року буде продовжено на одну годину - до 11:00. Односторонній рух буде продовжено з метою поліпшення транспортної ситуації в центральній частині міста.