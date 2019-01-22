У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 22 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На лівому березі Києва рух ускладнено в районі станцій метро "Бориспільська", "Осокорки", "Лівобережна", "Чернігівська", "Дарниця", "Лісова". Крім того, затори спостерігаються на Харківському шосе, вул. Гната Хоткевича, на Русанівці, бульварі Перова.

Також ускладнено рух на мосту Метро, Південному мосту і мосту Патона.

На правому березі столиці затори утворилися в районі станції метро "Видубичі", Набережному шосе, на Подолі, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, а також на Окружній дорозі.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов - значним снігом і хуртовинами, жителів Києва закликають, по можливості, утриматися від поїздок на власних автомобілях.

Як повідомлялося, за інформацією синоптиків, в Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.