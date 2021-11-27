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У Києві на Оболоні злили нафту в озеро: прокуратура взяла під контроль розслідування

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Субота 27 листопада 2021 19:14
У Києві на Оболоні злили нафту в озеро: прокуратура взяла під контроль розслідування Фото: у Києві на Оболоні злили нафту в озеро (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в Оболонському районі виявили злив нафтопродуктів в одне з озер. Столична прокуратура взяла розслідування цього інциденту під контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Так, в Оболонську окружну прокуратуру Києва надійшло звернення від небайдужих громадян з приводу виявлення зливу нафтопродуктів з дощової каналізації, що впадає в озеро Кирилівське, а також забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та інспектори Держекоінспекції для фіксації обставин та збору зразків забрудненої води.

Крім того, відділ спеціалізованої екологічної прокуратури ініціював та провів виїзну оперативну нараду за участю керівництва Оболонської окружної прокуратури м.Києва та співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП у Києві через проблему забруднення вод у Києві, яка набула системного характеру.

У ході наради визначено першочергові заходи, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні для ефективного розслідування обставин забруднення водойм, встановлення розміру заподіяної шкоди, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

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