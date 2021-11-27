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В Киеве на Оболони слили нефть в озеро: прокуратура взяла под контроль расследование

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Суббота 27 ноября 2021 19:14
В Киеве на Оболони слили нефть в озеро: прокуратура взяла под контроль расследование Фото: В Киеве на Оболони слили нефть в озеро (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в Оболонском районе выявили слив нефтепродуктов в одно из озер. Столичная прокуратура взяла расследование этого инцидента под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Так, в Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступило обращение от неравнодушных граждан по поводу выявления слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнение поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе Киева", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и инспекторы Госэкоинспекции для фиксации обстоятельств и сбора образцов загрязненной воды.

Кроме того, отдел Специализированной экологической прокуратуры инициировал и провел выездное оперативное совещание с участием руководства Оболонской окружной прокуратуры г. Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в Киеве из-за проблемы загрязнения вод в Киеве, которая приобрела системный характер.

В ходе совещания определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.

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