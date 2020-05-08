У Києві оновлений сторічний дощовий рекорд

У четвер, 7 травня, в Києві випало 24 мм опадів - рекордна кількість для цього дня за всю історію спостережень з 1891 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними кліматологів, кількість опадів вдвічі перевищила попередній рекорд, який був зафіксований у 1908 році.

"Дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,9 градусів тепла, що на 1,2 градусів вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, дощ у Києві в ніч на 26 квітня виявився рекордним за кількістю опадів. У Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було в 1987 році.

За даними Укргідрометцентру, у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.