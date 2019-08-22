У Києві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека

У четвер, 22 серпня, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків, сьогодні у Київській переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який досягне 5-го класу.

Крім того, високий рівень небезпеки очікується також і в Києві. У столиці рівень пожежної небезпеки триматиметься на рівні 4-го класу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному з Канарських островів сталася масштабна лісова пожежа. Вогнем охоплено до 6 тисяч гектарів площі острову Гран-Канарія. Через пожежі вже евакуювали близько 9 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що масштабні лісові пожежі охопили захід та південь Туреччини. Зокрема, пожежі спостерігаються у районах Мілас та Бодрум на півдні країни та районах Урла і Карабаглар на заході країни. Біля Бодруму евакуюють жителів будинків, розташованих біля лісу.

Як писало РБК-Україна, 18 серпня дві неконтрольовані лісові пожежі виникли на Кіпрі в районі Пафос. Гасити вогонь рятувальникам заважав сильний їдкий дим. Через серйозність пожежі Департамент лісового господарства оголосив про стан надзвичайній ситуації.