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На Канарських островах евакуювали 9 тис. осіб через лісові пожежі

Новини » В світі    20.08.2019 - 12:16
На Канарських островах евакуювали 9 тис. осіб через лісові пожежі
Фото: лісові пожежі на острові Гран-Канарія (thesun.co.uk)

Пожежі наступають на двох фронтах у гірській місцевості острова

На острові Гран-Канарія, який входить до групи Канарських островів відбуваються масштабні лісові пожежі, що охоплюють до 6000 гектарів площі острова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що гасінню пожеж заважає високі температури, сильний вітер і низька вологість. Місцева влада вже назвала інцидент "безпрецедентною екологічною трагедією".

Зазначається, що полум'я поки що не поширилося на житлові райони і туристичні місця, але охопило частину природного парку острова Тамадаба, де знаходяться одні з найстаріших соснових лісів острова.

"Вогонь не стримується, не стабілізується і не контролюється. У деяких районах полум'я було настільки сильним, що літаки, які скидали воду не могли працювати", - заявив на прес-конференції президент регіону Анхель Віктор Торрес.

Також повідомляється, що до гасіння пожежі залучили 14 літаків і вертольотів, а також близько 700 пожежників на землі, в тому числі 200 військових.

Зазначається, що пожежі почалися недалеко від міста Техеда. За ніч площа, охоплена полум'ям збільшилася з 3400 до 6000 гектарів. Місцева влада вже звернулися за допомогою в іспанський центральний уряд.

Через пожежі вже евакуювали близько 9 000 чоловік.

Відео: лісові пожежі на Канарських островах (youtube.com/disastercompilations)

Нагадаємо, у Бангладеш через велику пожежу близько 50 тисяч осіб залишилися без даху над головою. Рятувальники гасили полум'я 6 годин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ не рекомендує українцям відвідувати окремі райони Греції, де оголошено найвищий режим пожежної небезпеки.

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