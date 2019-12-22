У Києві через новорічний парад заборонять рух центральною вулицею

Обмеження триватиме з 13:30 до 16-ї години
У Києві сьгодні, 22 грудня, заборонять рух на ділянці Володимирської вулиці у зв'язку з проведенням святкового заходу Borjomi New Year Parade. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, у зв'язку з проведенням святкового параду з 13:30 до 16:00 буде заборонено рух на ділянці від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 на вулиці Володимирської.
Крім того, під час встановлення та демонтажу святкової платфоми та інших конструкцій буде заборонено паркування автотранспорту:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні перекриють рух автомобільного транспорту проспектом Любомира Гузара. Обмеження руху вводять полизу вулиці Василенка у зв'язку з монтажем частини пішоходного мосту.
Також РБК-Україна писало, що у Києві відновили рух автотранспорту на двох мостах. Після завершення ремонтних робіт рух автотранспорту було відновлено на мосту Патона та Південному мосту.