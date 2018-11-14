У Києві вночі очікується сніг, а зранку - ожеледиця

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

У КМДА водіям порадили не використовувати автомобілі на літніх шинах при негоді

У Києві в ніч з 14 на 15 листопада очікується сніг, який вранці зміниться на дощ, а на дорогах столиці прогнозується ожеледиця. Про це повдіомляє РБК-україна із посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації (КМДА).

За інформацією Українського гідрометцентру, температура повітря в Києві становитиме від -1 до +1. Дощ також прогнозується вдень четверга.

У КМДА додали, що снігоприбиральна техніка на вулицях столиці працюватиме усю ніч. У зв'язку з цим водіїв просять вночі не залишати автомобілі обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати спецтехніці прибирати місто від снігу.

"Також водіїв просять за можливості утриматися від поїздок власними авто та користуватися громадським транспортом", - повідомили в прес-службі.

З метою уникнення аварій і травм внаслідок ожеледиці водіям радять:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам радять:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути - напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків - як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу, 13 листопада, у зв'язку із погіршенням погодних умов, зафіксували одразу три випадки звернення людей до лікарні з переохолодженням.