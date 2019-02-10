У Києві вночі горіла офісна будівля

Загорілася триповерхова офісна будівля у Голосіївському районі

В Киеве сегодня ночью ликвидировали пожар в трехэтажном офисном здании на улице Казимира Малевича в Голосеевском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 9 февраля в 23:08.

"Загорелось трехэтажное офисное здание на ул. Казимира Малевича, 86-г в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание возникло на 3 мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания.

В 01:10 пожар был локализован, а в 02:05 - ликвидирован.

"В результате пожара сгорели и повреждены мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м", - отмечается в сообщении.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара и размер материальных убытков с'расследуются.

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