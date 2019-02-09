У Вінницькій області в результаті пожежі загинули двоє дітей

Фото: на місці пожежі (vn.npu.gov.ua)

Дівчатка віком 2 роки та дев’ять місяців отруїлися продуктами горіння

У Вінницький області в селі Василівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією, причина смерті дівчаток віком 2 роки та дев’ять місяців - отруєння продуктами горіння.

Зазначається, що повідомлення надійшло до поліції 8 січня близько 14:00 години від чергового диспетчера ГУ ДСНС.

Начальник Тиврівського відділення поліції Анатолій Присяжнюк розповів, що попередньо встановлено, що 20-річна мати залишила дітей сплячими в приватному будинку з увімкненим обігрівачем, а сама пішла до магазину. Коли повернулася, то виявила задимлення в будинку та дітей без ознак життя.

Фото: на місці пожежі

За фактом слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Львівській області у місті Дрогобич 8 лютого о 4:00 ліквідували пожежу у гуртожитку, який належить Дрогобицькому професійно-політехнічному ліцею.