У Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода

Водій втік з місця ДТП

В Киеве ночью на Голосеевском проспекте автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел около полуночи, в результате аварии погиб пешеход, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся. По данным полиции, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

С места ДТП изъяли обломки бампера и стекло противотуманной фары. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводятся розыскные действия для установления механизма и обстоятельств аварии и личности водителя-участника ДТП.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП с автомобилем "скорой помощи" погибли три человека.

Накануне в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. В результате трагедии погиб водитель автобуса.