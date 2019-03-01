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Поліція Києва відкрила справу за фактом ДТП зі "швидкою допомогою"

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 10:48
Поліція Києва відкрила справу за фактом ДТП зі "швидкою допомогою"
Фото: аварія в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті аварії загинули троє людей

Поліція відкрила справу за фактом ДТП з участю карети "швидкої допомоги" та ZAZ Vida на проспекті Броварському у Києві, в результаті якої загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

У поліції розповіли, що водій автомобіля їхав у напрямку станції метро "Лівобережна", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною "швидкої" та зачепив "Фольксваген", що прямував за "швидкою".

"Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали водій, лікар, фельдшер та пацієнт карети "швидкої". Їх доставили до медичних закладів. А водій та двоє пасажирів ZAZ Vida від отриманих травм загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше Styler писав, що вночі, 28 лютого, на мосту Метро у Києві сталася ДТП - карета швидкої допомоги зіткнулася з автомобілем ZAZ Vida. Тоді повідомлялось, що в результаті лобового зіткнення троє людей, які перебували в легковику, загинули на місці.

Нагадаємо, 22 лютого у Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп у селі Грушвиця Друга сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої загинули три людини, 5-річну дитину шпиталізовано.

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