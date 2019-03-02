У Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Водій втік з місця ДТП

У Києві вночі на Голосіївському проспекті автомобіль насмерть збив пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався близько опівночі, в результаті аварії загинув пішохід, а водій-учасник ДТП з місця пригоди втік. За даними поліції, автомобіль рухався по проспекту з боку вулиці Полковника Потєхіна в напрямку вулиці Героїв Оборони, а пішохід переходив дорогу справа наліво по ходу руху машини.

З місця ДТП вилучили уламки бампера та скло протитуманної фари. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Проводяться розшукові дії для встановлення механізму і обставин аварії та особи водія-учасника ДТП.

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ДТП з автомобілем "швидкої допомоги" загинули три людини.

Напередодні у Польщі в смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті трагедії загинув водій автобуса.