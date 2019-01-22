У Києві за тиждень на грип захворіли майже 15 тис. людей

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Показник захворюваності є нижчим епідемічного порогу на 42,2%

У столиці за 3-й тиждень 2019 року зареєстровано 14 653 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 067). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 494,5 (за попередній тиждень 441,3) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 12,1%.

"Зростання відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Дітей захворіло 8 386 (зростання на 17,2%), дорослих – 6 267 (збільшення на 5,9%)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що захворюваність серед школярів зросла на 25,9% - до 3680 випадків, що становить 43,9% від загальної кількості хворих дітей та 25,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 162 особи, із них 127 дітей.

Наразі у Києві повністю чи частково призупинено освітній процес у 25 школах, із них в 11 школах повністю, та у 14 – частково.

РБК-Україна писало, що з початку року від грипу у столиці померли три людини. Зокрема, 6 січня від грипу помер 54-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою майже на п'ятий день. А 7 січня помер 43-річний лікар, який лікувався самостійно.

Нагадаємо, у МОЗ наголошують, що від грипу необхідно вакцинуватися, в першу чергу, медичним працівникам, дітям віком до 5 років, вчителям, вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями та людям віком від 60 років.