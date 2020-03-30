У Києві назвали терміни завершення опалювального сезону

Опалювальний сезон у Києві може завершитися наприкінці цього тижня. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, місцева влада може відключати опалення, коли середньодобова температура не опускається нижче +8.

"До четверга у нас за прогнозом температура мінусова, далі істотно потеплішає. Якщо прогноз не зміниться, то наприкінці цього тижня ми будемо відключати опалення, завершувати опалювальний сезон", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, з 25 березня в Києві відключили від опалення школи та дитячі садки. Рішення було прийнято в зв'язку з закриттям закладів на карантин. Загальнодержавний карантин діє в Україні до 24 квітня у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Відзначимо, в першій половині березня завершення опалювального сезону в Києві відклали через очікування морозів. Для повного припинення постачання тепла в столиці потрібно приблизно десять діб. До цього стало відомо, що кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка, в яких сума перерахунку буде виділена окремим рядком.







