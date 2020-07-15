У Києві за порушення карантину оштрафували десятки ресторанів і супермаркетів

За минулу добу інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 122 столичних заклади. У 29 з них виявили порушення карантинних норм.

Про це повідомили в головному столичному управлінні Держспоживлужби.

Фахівці служби перевірили 45 закладів громадського харчування, 40 об'єктів торгівлі продовольчими товарами, 26 - непродовольчими товарами та дитячий садок.

"За результатами перевірки складено 29 протоколів відповідно до ст. 44-3 (порушення правил карантину людей)", - йдеться в повідомленні.

Серед порушників - 10 закладів громадського харчування, 10 продуктових магазинів, 8 магазинів промислових товарів і дитячий садок.

У Держспоживслужбі нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень для звичайних громадян і від 34 до 140 тисяч гривень - для посадових осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві зареєстрували антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше глава Держспоживслужби Києва розповів РБК-Україна, де найчастіше відбуваються спалахи коронавірусу в столиці.