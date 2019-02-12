У Києві почався суд над поліцейським, який бив ногами активістів

Ім'я підозрюваного Мельников Василь Миколайович

В Печерском суде Киева начался суд над полицейским Василием Мельниковым, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на корреспондента РБК-Украина.

Подозреваемый в зале суда отказался от любых комментариев, сидит, прикрывая рукой лицо.

Фото: суд над полицейским, который бил ногами активистов (РБК-Украина)

Адвокат подозреваемого в избиении активистов полицейского просил проводить заседания в закрытом режиме. Печерский суд отклонил данное ходатайство.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защиты отказать", - сказала судья Бортническая В.В.

Так, в заседании уже было установлено, что имя подозреваемого Мельников Василий Николаевич.

"В сети фейсбук распространялась информация о сборе информации в отношении правоохранителей. В судебном заседании будут устанавливаться анкетные данные подозреваемого и адрес его дома. Прошу осуществить рассмотрение в закрытом судебном заседании", - сказал адвокат.

Напомним, в субботу, 9 февраля, в Киеве состоялась потасовка с участием полицейских и активистов. Один из сотрудников правоохранительных органов избил активистов в ходе событий в Подольском райотделе полиции. До этого активистов задержали на митинге за баннер с надписью "Кто заказал Катя Гандзюк".

В ночь на 10 февраля 22 активистов отпустили. По словам адвоката Виктора Мороза, подозрения ни одному активисту еще не вручены. Срок для вручения подозрений истекает завтра, 13 февраля.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.