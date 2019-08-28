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У Києві розпочався суд над Богатирьовою

Новини » Політика    28.08.2019 - 15:48
У Києві розпочався суд над Богатирьовою
Фото: Раїса Богатирьова (wikipedia.org)

Богатирьову доставили в приміщення Печерського районного суду

У Печерському районному суді почався суд над екс-міністром охорони здоров'я України Раїсою Богатирьовою. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Богатирьову доставили в суд. У київській прокуратурі перед судовим засіданням повідомили, що клопотання про арешт Богатирьової надійшло до суду. Слідчим суддею призначено Світлану Смик.

Зазначимо, Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Богатирьової ще 20 березня 2015 року. Рішення суду діє з тих пір.

Додамо, Богатирьова була членом фракції "Партії регіонів". З 2004 по 2005 рік - довірена особа кандидата на посаду біглого президента України Віктора Януковича.

Вперше Богатирьова очолила Міністерство охорони здоров'я України в січні 1999 року. На цю посаду вона повернулася в грудні 2012 року і об'єднувала управління відомством в уряді Миколи Азарова з посадою віце-прем'єр-міністра до лютого 2014 року.

На Богатирьову завели кримінальну справу за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн при закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів і медичного обладнання.

Нагадаємо, вчора в аеропорту Києва затримали міністра охорони здоров'я України часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову. Богатирьова була затримана співробітниками Державної прикордонної служби, які передали її Національній поліції.

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