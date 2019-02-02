У Києві розпочався з’їзд "Народного фронту"

На з'їзді обговорять участь у майбутніх виборах президента України

В Киеве сегодня, 2 февраля, начался съезд политической партии "Народный фронт", во время которого будет обсуждаться, в частности, вопрос участия в предстоящих выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

В съезде принимают участие лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий, народные депутаты во главе с руководителем фракции НФ Максимом Бурбаком, руководители областных партийных организаций и делегаты из всех регионов Украины.

Кроме того, в зале присутствует премьер-министр Владимир Гройсман.

Также в съезде принимают участие члены правительства от "Народного фронта": министр МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр образования Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр экологии Остап Семерак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Кроме того, в зале находятся представители дипломатических миссий, духовенства, участники АТО.

Фото:'съезд "Народного фронта" 2 февраля (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, на форум по выдвижению кандиатом в президенты Порошенко лидер НФ Яценюк не пришел, хотя там присутствовали представители его политической силы.

"Яценюк до последнего момента колебался. Ведь был сценарий, что он заявит, что приветствует форум, а съезд "Народного фронта" второго февраля примет решение относительно кандидата, а именно - о поддержке Порошенко. В итоге он не пришел, и какое решение они примут у себя на съезде - неизвестно. Но это уже никому неинтересно, ведь у нас присутствовали и Парубий и Турчинов, и Омелян", - пояснил один из источников в окружении Порошенко.