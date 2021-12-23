У Києві почалася метеорологічна зима

Повідомляється, що стабільний перехід середньодобової температури повітря в Києві відбувся 20 грудня.

"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими в столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2°С і, за прогнозами Українського гідрометцентру, від'ємні значення температури повітря триматимуться і далі.

Початок метеорологічної зими в Києві раніше за все фіксувався 20 жовтня в 1920 році і 31 жовтня в 1988 році, пізніше за все - 29 грудня в 2015 році.