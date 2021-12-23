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У Києві почалася метеорологічна зима

Автор: Юлія Бойко

За даними синоптиків, у третій декаді грудня в Києві почалася метеорологічна зима. З 20 грудня середньодобова температура тримається нижче 0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що стабільний перехід середньодобової температури повітря в Києві відбувся 20 грудня.

"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими в столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2°С і, за прогнозами Українського гідрометцентру, від'ємні значення температури повітря триматимуться і далі.

Початок метеорологічної зими в Києві раніше за все фіксувався 20 жовтня в 1920 році і 31 жовтня в 1988 році, пізніше за все - 29 грудня в 2015 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про різке похолодання в Харківській області, в результаті постраждали дві особи.

Крім того, на сьогодні в Карпатах оголошено штормове попередження через снігопад і хуртовин.

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