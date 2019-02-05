У Києві з початку року через ожеледицю травмувалися майже 2,5 тис. осіб

У київські лікарні з початку року з травмами через негоду звернулися 2485 осіб

В киевские больницы с 1 января по 1 февраля 2019 года из-за травм в связи с погодными условиями обратились почти 2,5 тыс. человек. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь департамента охраны здоровья Киевской городской администрации Наталья Вишневская.

По ее словам, погибших от обморожения нет.

"Январь - гололедица, 2485 из них - 221 ребенок. Погибших от обморожения нет", - сказала она.

Напомним, в связи с гололедицей в Киеве с 1 по 22 января всего 1 тыс. 470 человек получили травмы и обратились в больницы. Впрочем, в декабре этот показатель был еще выше - 2 тыс. 812 человек людей получили травму и обратились в больницу в столице.

Добавим, что в Киеве в ночь на 6 февраля ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. В частности, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Завтра в Киеве в первой половине дня будет идти мокрый снег, затем осадки прекратятся.