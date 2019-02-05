Синоптики попереджають про погіршення погоди в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ніч на 6 лютого очікується мокрий сніг та ожеледиця

У Києві в ніч на 6 лютого очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що в ніч з 5 на 6 лютого в Києві очікується погіршення погодних умов, мокрий сніг і ожеледиця. У зв'язку з цим водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах.

Зазначимо, завтра в Києві в першій половині дня йтиме мокрий сніг, потім опади припиняться. На дорогах прогнозується ожеледиця.

До цього синоптики попередили, що до України повертаються морози. Зокрема, на сході країни в нічний час температура знизиться до -11. Крім того, завтра на півночі та заході очікується мокрий сніг. Похолодання триватиме до кінця тижня, за попередніми прогнозами, з 10-го лютого очікується чергове потепління.

У той же час 5 лютого по всій країні переважатиме тепла погода. Найтепліше буде традиційно на півдні, де вночі температура повітря становитиме від +1 до +4. Вдень в Одесі та Миколаєві від +6 до +8, у Херсоні від +5 до +7.