У Києві з початку року через ожеледицю травмувалися майже 2,5 тис. осіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У київські лікарні з початку року з травмами через негоду звернулися 2485 осіб

У київські лікарні з 1 січня по 1 лютого 2019 року через травми у зв'язку з погодними умовами звернулися майже 2,5 тис. осіб. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська.

За її словами, загиблих від обмороження немає.

"Січень - ожеледиця, 2485 з них - 221 дитина. Загиблих від обмороження немає", - сказала вона.

Нагадаємо, у зв'язку з ожеледицею в Києві з 1 по 22 січня всього 1 470 тис. осіб отримали травми і звернулися в лікарні. Втім, у грудні цей показник був ще вищим - 2 тис. 812 осіб людей отримали травми і звернулися в лікарню в столиці.

Додамо, що у Києві в ніч на 6 лютого очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Зокрема, в ніч з 5 на 6 лютого в Києві очікується погіршення погодних умов, мокрий сніг та ожеледиця. У зв'язку з цим водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах. Завтра у Києві в першій половині дня йтиме мокрий сніг, потім опади припиняться.