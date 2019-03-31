У Києві спостерігачі фіксують порушення у розміщенні даних про кандидатів

Під час виборів президента України спостерігачі фіксують порушення у розміщенні інформації про програми кандидатів на деяких виборчих дільницях. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, за даними "Радіо Свобода", програми кандидатів розміщені не в алфавітному порядку на ділянці 800075 в Голосіївському районі Києва. Першою розміщена програма чинного президента.

Голова комісії заявила, що погодила довільний порядок з Окружною виборчою комісією.

"Ми запитували в ОВК. Нам сказали: можна розміщувати вже як поклеїли", - повідомила вона.

Нагадаємо, станом на 14:00 неділі, 31 березня 2019, у поліцію вже подано 522 заяви про порушення пов'язаних з виборчим процесом.

Додамо, що поліція відкрила вісім кримінальних справ пов'язаних з виборчим процесом. Зокрема, найбільше повідомлень зареєстровано в Києві, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. В Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській областях відкрито 8 кримінальних справ.