У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві складає 471,4

В Киеве интенсивность эпидемического процесса ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 471,4, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в Киеве зарегистрировано 13967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14653). В настоящее время в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%. Так, детей заболели - 8207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на предыдущей неделе - 57,2%. Среди школьников заболеваемость выросла на 0,2%: 3687 случаев, составляет 44,9% от общего количества заболевших детей и 26,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за четвертую неделю госпитализированы 178 человек, из них 139 - дети.

Отдельно он отметил, что сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 36 школах.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что в больницах Киева достаточно препаратов для лечения гриппа.

Ранее в Минздраве назвали число привитых от гриппа украинцев. В частности, с начала эпидемиологического сезона вакцинировались 158 тыс. украинцев.