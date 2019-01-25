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У КМДА запевнили в наявності препаратів від грипу в Києві

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 13:18
У КМДА запевнили в наявності препаратів від грипу в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

У лікарнях Києва досить Tamiflu та інших препаратів проти грипу

На сьогодні у лікарнях Києва достатньо препаратів для лікування грипу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірус дав ускладнення: чому в Україні різко зросла смертність від грипу".

Зокрема, керівник прес-служби департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська повідомила, що в лікарнях Києва є необхідні запаси препаратів для лікування грипу, зокрема, Tamiflu.

"Але не треба забувати, що цей препарат найбільш ефективний, якщо його почати приймати в перші 48 годин після захворювання. Але зазвичай до стаціонарів київських лікарень пацієнти з грипом потрапляють в той час, коли хвороба вже запущена і розвинулися ускладнення, наприклад, пневмонія. Щоб цього не допускати, хворим необхідно вчасно звертатися до своїх сімейних лікарів, а не займатися самолікуванням", - зазначила вона.

Разом з тим в аптеках відчувається нестача препаратів з доведеною клінічною ефективністю для лікування грипу. За словами директора столичної мережі аптек "Фармація" Руслана Світлого, зараз відзначаються перебої з поставками Tamiflu.

"Цього препарату немає в наявності в нашій аптечній мережі ще з минулого року. Дистриб'ютор обіцяє поставити найближчим часом. Але хочу звернути увагу пацієнтів - ці ліки необхідно приймати суворо за рецептом лікаря і під його контролем. Адже їх прийом може мати серйозні побічні дії", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали кількість щеплених від грипу українців. Зокрема, з початку епідеміологічного сезону вакцинувалися 158 тис. українців.

Відзначимо, в Києві за тиждень на грип захворіли майже 15 тис. людей.

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