RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих. Його затримали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Оболонському районі Києва молодий чоловік відкрив вогонь з вікна по перехожих. Він називав їх "хохлами", висловлювався нецензурною лексикою і заявляв, що служить "Росії і Путіну". Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

Співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції і патрульні вирахували стрілка і прийшли до нього додому. Правоохоронцям молодий чоловік заявив, що це був "жарт" і він "не дуже розумів, що говорить". За словами чоловіка, йому хотілося, щоб "було смішно".

За даними правоохоронців, стрілка звуть Дмитро Донченко, 1998 року народження. Родом він з Донецька.

Нагадаємо, 25 липня в Києві біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною.

Відмітимо, в Миколаєві в ніч на 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. В результаті двоє людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївполицияСтрільба